Трясцина (Трясцина) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Трясцина) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

?.03.1897

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897

Отец: Трясцин Егор

Мать: не указана

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Трясцин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1922

Сын: Трясцин Леонид Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Трясцин Вениамин Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1928

Сын: Трясцин Иван Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2020

Дочь: Трясцина Нина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1956
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