Трясцина (Трясцина) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения?.03.1897
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897
Отец: Трясцин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1919
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1922
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Трясцин Вениамин Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1928
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.2020
Дочь: Трясцина Нина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1956