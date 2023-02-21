Трясцин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1897

Дочь: Трясцина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Лукерья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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