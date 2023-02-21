Трясцин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1897
Дочь: Трясцина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Александра Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Лукерья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана