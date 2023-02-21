Трясцин Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трясцин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Трясцина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
?.12.1924

Сын: Трясцин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Трясцин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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