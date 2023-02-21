Трясцин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трясцин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Трясцина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.12.1924
Сын: Трясцин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.11.1930
Мать ребёнка: Трясцина Прасковья Григорьевна
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно