Трясцина Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Трясцина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1924
Сын: Трясцин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.11.1930
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно