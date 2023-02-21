Трясцина Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Трясцина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1924

Сын: Трясцин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Трясцин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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