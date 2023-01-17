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Трясцин Павел Гаврилович

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Трясцин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1922

Сын: Трясцин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Трясцин Вениамин Павлович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1928

Сын: Трясцин Иван Павлович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2020

Дочь: Трясцина Нина Павловна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Евдокия Егоровна

Смерть
1938
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