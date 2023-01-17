Трясцин Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1919
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
18.08.1922
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Трясцин Вениамин Павлович
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
11.09.1928
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
25.09.2020
Дочь: Трясцина Нина Павловна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938