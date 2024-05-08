Трясцин Гаврило Ефимович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти10.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Трясцина Надежда Гаврилова
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 20 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Рождение ребёнка
28.01.1888
Дочь: Трясцина Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д.246 стр. 153, № 7 ж
Рождение ребёнка
24.05.1890
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 246 А стр. 91, № 44 м
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.
Сын: Трясцин Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 26 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 00, № 2 20 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова
Смерть
10.05.1910
Смерть согласно ГАПК Ф.37. Оп.61. Д.584 Б стр. 76, № 11 м