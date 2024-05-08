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Трясцин Гаврило Ефимович

Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

10.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Трясцин Ефим Ипатович

Мать: Трясцина Агрипина (Аграфена) Назаровна (2 жена)

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Трясцина Надежда Гаврилова

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Трясцин Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 20 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
1887

Сын: Трясцин Георгий Гаврилов

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1888

Дочь: Трясцина Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д.246 стр. 153, № 7 ж
Рождение ребёнка
24.05.1890

Сын: Трясцин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 246 А стр. 91, № 44 м
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.

Сын: Трясцин Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 26 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
1898

Сын: Трясцин Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 00, № 2 20 лет в 1918 году
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Трясцина Пелагия Иоаннова

Смерть
10.05.1910
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть согласно ГАПК Ф.37. Оп.61. Д.584 Б стр. 76, № 11 м
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