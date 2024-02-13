Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тульчинский Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тульчинский Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Тульчинский Иосиф Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: остановка сердца
Похороны
Неизвестно