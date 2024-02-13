Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухвостова Дмитрий Михайлович

Мать: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тульчинский Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тульчинский Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Тульчинский Иосиф Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тульчинский Иосиф Ефимович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: остановка сердца
Похороны
Неизвестно

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