Бухвостова Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухвостова Дмитрий Михайлович

Бухвостова Дмитрий Михайлович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.