Бухвостова Дмитрий Михайлович
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно