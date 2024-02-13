Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна
Место рождениясело Даниловка Херсонская губерния ?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гелливер Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухвостова Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бухвостова Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно