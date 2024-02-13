Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

Место рождения

село Даниловка Херсонская губерния ?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гелливер Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухвостова Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бухвостова Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухвостова Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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