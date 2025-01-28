Бухвостов (Буфастов) Константин Дмитриевич 18.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бухвостов (Буфастов) Константин Дмитриевич

Место рождения

?

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

08.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Бухвостова Дмитрий Михайлович

Мать: Бухвостова (Гелливер) Ирина (Арина) Федоровна

?
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Упоминание
Неизвестно
http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51345451/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Буастов&first_name=Константин&middle_name=&date_... Показать все
Образование
1934
школа военных летчиков г.Николаев?
Летчик ВВС ВМФ , Капитан (орден Красной Звезды).
Смерть
08.03.1942
г.Севастополь
Причина смерти: Погиб при аварии самолёта
Похороны
Неизвестно
г.Севастополь

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