Бухвостов (Буфастов) Константин Дмитриевич
Место рождения?
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти08.03.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
?
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Упоминание
Неизвестно
http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51345451/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Буастов&first_name=Константин&middle_name=&date_... Показать все
Образование
1934
школа военных летчиков г.Николаев?
Летчик ВВС ВМФ , Капитан (орден Красной Звезды).
Смерть
08.03.1942
г.Севастополь
Причина смерти: Погиб при аварии самолёта
Похороны
Неизвестно
г.Севастополь