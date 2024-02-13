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Тульчинский Анатолий Иосифович

Место рождения

г.Николаев УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тульчинский Иосиф Ефимович

Мать: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
С 1971 по 1973
строительный техникум
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: остановка сердца
Похороны
Неизвестно

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