Тульчинский Анатолий Иосифович
Место рожденияг.Николаев УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
С 1971 по 1973
строительный техникум
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: остановка сердца
Похороны
Неизвестно