Тульчинский Иосиф Ефимович
Место рожденияг.Александрия. Днепропетровской области УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тульчинский Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно