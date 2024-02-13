Тульчинский Иосиф Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тульчинский Иосиф Ефимович

Место рождения

г.Александрия. Днепропетровской области УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тульчинский Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тульчинский (Бухвостова (Буфастова)) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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