Ржаницын Авдон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Сын причетника.
Образование
1843
Окончил низшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
10.03.1844 ст.
Уволен из духовного звания, поступил на службу в Вологодскую духовную консисторию в число канцелярских служителей.
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
11.06.1848 ст.
Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна
Рождение ребёнка
11.01.1850 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Авдоновна
Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна
Рождение ребёнка
26.08.1853 ст.
Сын: Ржаницын Александр Авдонович
Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна
Бракосочетание
04.11.1856 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецком Христорождественском соборе.
Смерть
Неизвестно