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Ржаницын Авдон Григорьевич

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ржаницын Григорий Васильевич

Мать: Ржаницына Александра Федоровна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын причетника.
Образование
1843
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
10.03.1844 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из духовного звания, поступил на службу в Вологодскую духовную консисторию в число канцелярских служителей.
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Ржаницына Евстолия Осиповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1848 ст.

Сын: Ржаницын Павел Авдонович

Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1850 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Авдоновна

Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1853 ст.

Сын: Ржаницын Александр Авдонович

Мать ребёнка: Ржаницына Евстолия Осиповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
04.11.1856 ст.

Жена: Ржаницына Екатерина Николаевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецком Христорождественском соборе.
Смерть
Неизвестно
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