Ржаницына Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1823
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ржаницын Авдон Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич
Сын причетника.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Либровская Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ржаницын Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно