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Ржаницына Александра Федоровна

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Ржаницын Григорий Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ржаницын Авдон Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын причетника.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Либровская Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ржаницын Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Васильевич

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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