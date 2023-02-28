Ржаницына (Беляева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь губернского секретаря Николая Беляева.
Бракосочетание
04.11.1856 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецком Христорождественском соборе.
Смерть
Неизвестно