Ржаницына (Беляева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Беляева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь губернского секретаря Николая Беляева.
Бракосочетание
04.11.1856 ст.

Муж: Ржаницын Авдон Григорьевич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецком Христорождественском соборе.
Смерть
Неизвестно
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