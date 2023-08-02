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Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Мать: Андрусова Мария Никитична

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова Фекла Игнатовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Мать ребёнка: Андросова Фекла Игнатовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО , Ф - И331-10-208, Покровская церковь, м/к - 1861г, лист-193,зап-37
Рождение ребёнка
1866

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1881

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович

Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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