Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
Мать ребёнка: Андросова Фекла Игнатовна
Бракосочетание
12.11.1861
ГАВО , Ф - И331-10-208, Покровская церковь, м/к - 1861г, лист-193,зап-37
Рождение ребёнка
1866
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина
Рождение ребёнка
22.09.1881
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович
Мать ребёнка: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина
Смерть
Неизвестно