Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Захарович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Захарович
Мать ребёнка: Андрусова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Мать ребёнка: Андрусова Мария Никитична
Смерть
Неизвестно