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Андрусова / Андросова / Варвара

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1824

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1813

Муж: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Захарович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1824
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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