Андрусова / Андросова / Варвара
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Захарович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Захарович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Смерть
До 1824