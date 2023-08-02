Андросов / Андрусов / Савва Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Устиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1788

Жена: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Андросов / Андрусов / Никифор Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотья Саввична

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Устиния Саввична

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андросов / Андрусов / Тихон Саввич

Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1830
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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