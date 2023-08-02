Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
До 1788
Жена: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андросов / Андрусов / Никифор Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотья Саввична
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Устиния Саввична
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андросов / Андрусов / Тихон Саввич
Мать ребёнка: Аедрусова Евфимия
Смерть
1830