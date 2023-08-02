Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Устиния
Рождение ребёнка
1771
Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Андрусова / Андросова / Лукерия Васильевна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия
Смерть
1832