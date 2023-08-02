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Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Устиния

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Устиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Андрусова / Андросова / Лукерия Васильевна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1832
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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