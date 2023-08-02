Андрусова / Андросова / Анастасия
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Андрусова / Андросова / Лукерия Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно