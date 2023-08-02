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Андрусова / Андросова / Анастасия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Андрусова / Андросова / Лукерия Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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