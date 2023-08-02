Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрусова Мария
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Февронья Тимофеевна
Мать ребёнка: Андрусова Мария
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрусов / Андросов / Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Андрусова Мария
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андрусов / Андросов / Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Андрусова Мария
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Андрусова Мария
Смерть
Неизвестно