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Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова Мария

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Февронья Тимофеевна

Мать ребёнка: Андрусова Мария

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Андрусова Мария

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андрусов / Андросов / Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Андрусова Мария

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Андрусова Мария

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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