Андрусова Мария
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Февронья Тимофеевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно