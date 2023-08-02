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Андрусова Мария

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Февронья Тимофеевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андрусов / Андросов / Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Тимофей Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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