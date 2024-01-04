Андрусов / Андросов / Артем Васильевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрусов / Андросов / Иван Артемович
Мать ребёнка: Андрусова Аксиния
Бракосочетание
До 1811
Жена: Андрусова Аксиния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович
Мать ребёнка: Андрусова Аксиния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Артемовна
Мать ребёнка: Андрусова Аксиния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Артемовна
Мать ребёнка: Андрусова Аксиния
Смерть
Неизвестно