Андрусов / Андросов / Артем Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Анастасия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Артемович

Мать ребёнка: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Мать ребёнка: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Артемовна

Мать ребёнка: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Артемовна

Мать ребёнка: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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