Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Мать: Андрусова Аксиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Андрусова Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андрусов / Андросов / Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Андрусова Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тульникова Елена Кондратьева

Мать ребёнка: Андрусова Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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