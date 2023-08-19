Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Андрусова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андрусов / Андросов / Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: Андрусова Евдокия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тульникова Елена Кондратьева
Мать ребёнка: Андрусова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрусова Евдокия
Смерть
Неизвестно