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Андрусова Аксиния

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1811

Муж: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрусов / Андросов / Иван Артемович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евдокия Артемовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Параскева Артемовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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