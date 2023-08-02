Андрусова Аксиния
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрусов / Андросов / Иван Артемович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евдокия Артемовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Параскева Артемовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Артем Васильевич
Смерть
Неизвестно