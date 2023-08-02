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Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Мать: Андрусова Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Рождение ребёнка
22.01.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1868

Дочь: Милованова (Андросов / Андрусов /) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пыжова (Андросов / Андрусов /) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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