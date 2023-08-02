Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1860
Рождение ребёнка
24.08.1868
Дочь: Милованова (Андросов / Андрусов /) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пыжова (Андросов / Андрусов /) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Смерть
Неизвестно