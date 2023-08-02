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Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

20.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.01.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1868

Дочь: Милованова (Андросов / Андрусов /) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пыжова (Андросов / Андрусов /) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.02.1881
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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