Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти20.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.08.1868
Дочь: Милованова (Андросов / Андрусов /) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пыжова (Андросов / Андрусов /) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Смерть
20.02.1881