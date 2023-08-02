Андрусова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова Евдокия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андрусов / Андросов / Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тульникова (Андрусова / Андросова /) Елена Кондратьева

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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