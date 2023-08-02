Андрусова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тульникова (Андрусова / Андросова /) Елена Кондратьева
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович
Смерть
Неизвестно