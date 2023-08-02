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Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Андросов / Андрусов / ?

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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