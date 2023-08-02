Андросов / Андрусов / ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1736
Сын: Андросов / Андрусов / Родион Андрусов //
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1737
Сын: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1737
Сын: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно