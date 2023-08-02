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Андросов / Андрусов / ?

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Андросов / Андрусов / Родион Андрусов //

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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