Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Андросов / Андрусов / ?

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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