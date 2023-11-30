Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Андросов / Андрусов / ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1760
Сын: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1782
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно