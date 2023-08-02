Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марфа Алимпиевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья
Смерть
Неизвестно