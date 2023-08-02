Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Дарья

Рождение ребёнка
1786

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марфа Алимпиевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.