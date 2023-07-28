Андросова / Андрусова / Дарья
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Алимпиевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Алимпиевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно