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Андросова / Андрусова / Дарья

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Алимпиевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Смерть
Неизвестно