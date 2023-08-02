Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1828

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Мать: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Фекла

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1828
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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