Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Фекла
Смерть
До 1828