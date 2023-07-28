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Андрусова / Андросова / Фекла

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аграфена Яковлевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич

Смерть
Неизвестно