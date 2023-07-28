Андрусова / Андросова / Фекла
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аграфена Яковлевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Алимпиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно