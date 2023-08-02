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Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Андросов / Андрусов / Алимпий Лукьянович

Мать: Андросова / Андрусова / Дарья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1812

Жена: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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