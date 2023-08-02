Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия
Смерть
Неизвестно