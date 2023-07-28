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Андрусова / Андросова / Агафия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1812

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

1833г. Переселены в с.Николенко Енатовский уезд Астраханской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно