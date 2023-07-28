Андрусова / Андросова / Агафия
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
1833г. Переселены в с.Николенко Енатовский уезд Астраханской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Алимпиевич
Смерть
Неизвестно