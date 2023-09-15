Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //
Мать: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно