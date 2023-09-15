Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Андросов / Андрусов / Лукьян Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / София

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / София

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close