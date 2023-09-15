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Андросова / Андрусова / София

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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