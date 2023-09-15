Андросова / Андрусова / София
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно