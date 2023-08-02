Аедрусова Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аедрусова Евфимия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1788

Муж: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Андросов / Андрусов / Никифор Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотья Саввична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Устиния Саввична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андросов / Андрусов / Тихон Саввич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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