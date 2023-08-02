Аедрусова Евфимия
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Никифор Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотья Саввична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Устиния Саввична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич
Сын: Андросов / Андрусов / Тихон Саввич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич