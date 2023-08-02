Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрусов / Андросов / Василий Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евфимия Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрусов / Андросов / Антон Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Смерть
1832