Андросова Евфросиния Антиповна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти03.10.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрусов / Андросов / Василий Максимович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евфимия Максимовна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрусов / Андросов / Антон Максимович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Смерть
03.10.1861