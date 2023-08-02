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Андросова Евфросиния Антиповна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

03.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1804

Муж: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрусов / Андросов / Василий Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евфимия Максимовна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрусов / Андросов / Антон Максимович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.10.1861
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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