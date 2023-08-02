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Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Мать: Андросова Евфросиния Антиповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1823

Жена: Андросова / Андрусова / Улита А

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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