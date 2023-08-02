Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Улита А
Смерть
Неизвестно