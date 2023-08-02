Андросова / Андрусова / Улита А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / Улита А

Андросова / Андрусова / Улита А

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

26.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1823

Муж: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.02.1862
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.