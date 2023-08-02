Андросова / Андрусова / Улита А
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти26.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Яков Максимович
Смерть
26.02.1862