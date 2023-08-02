Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти12.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Леонтьева (Андросова / Андрусова/) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
15.08.1858
Рождение ребёнка
29.02.1860
Смерть
12.07.1866