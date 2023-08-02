Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

12.07.1866

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Андросов / Андрусов / Яков Максимович

Мать: Андросова / Андрусова / Улита А

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Леонтьева (Андросова / Андрусова/) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.02.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.07.1866
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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