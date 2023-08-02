Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Леонтьева (Андросова / Андрусова/) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.02.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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