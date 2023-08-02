Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Леонтьева (Андросова / Андрусова/) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
29.02.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич
Смерть
Неизвестно