Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Мать: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1881

Жена: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Андросов / Андрусов / Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1885

Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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