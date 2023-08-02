Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Андросов / Андрусов / Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна