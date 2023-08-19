Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1881

Муж: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Андросов / Андрусов / Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1885

Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно