Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1881
Рождение ребёнка
25.03.1884
Рождение ребёнка
03.06.1885
Рождение ребёнка
10.11.1886
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
04.02.1895
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
24.03.1901
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Смерть
Неизвестно