Андрусова Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Захарович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич
Смерть
Неизвестно