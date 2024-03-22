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Андрусова Мария Никитична

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Захарович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1825

Муж: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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